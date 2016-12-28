أطباء يحذرون من خطورة تنظيف «الأذن»

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قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية: إن أطباء حذروا مجددا من استخدام أعواد القطن لتنظيف الأذن، وذلك وفقا لمجلة “طب جراحة الأذن والحنجرة والرأس والرقبة”.

وأشارت الشبكة إلى أن الأطباء أكدوا أنه من غير المناسب إزالة شمع الأذن، وحذروا من وضع أي شيء صغير داخل الأذن.

وحذر الأطباء من أن استخدام أعواد القطن وبنس الشعر والمفاتيح المنزلية وأعواد تنظيف الأسنان والتي يمكن أن تسبب قطعا في قنوات الأذن أو ثقب في طبلتها أو تحريك عظام السمع.

وذكروا أن أي شيء من هذا القبيل قد يؤدي إلى فقدان السمع أو خلل فيه جراء إصابة الأذن من الداخل.

ونصح الأطباء بترك مهمة تنظيف الأذن دون تدخل بشري، لأن الأجسام البشرية تنتج شمع الأذن لجعل الأذن دهنية من الداخل ونظيفة ومحمية.

وأضافوا أن أي شيء قذر فضلا عن الغبار وغيره الذي ربما يدخل إلى الأذن يلتصق بهذا الشمع مما يمنع أي جزيئات مماثلة من التقدم إلى قناتها.

واعتبر الأطباء أن حركات الفكين العادية كالحديث والمضغ بالإضافة إلى نمو الجلد داخل قناة الأذن يساعدون جميعا في تحريك الشمع القديم من داخل الأذن إلى الخارج، حيث يتم تنظيفه بعد ذلك خلال الاستحمام.