 استدعاء عاجل لشركة شوكلاتة كتبت عبارات «مخالفة» على المنتجات | صحيفة تواصل الالكترونية

استدعاء عاجل لشركة شوكلاتة كتبت عبارات «مخالفة» على المنتجات

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استدعاء عاجل لشركة شوكلاتة كتبت عبارات «مخالفة» على المنتجات
المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين

تواصل- سامي الثبيتي:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة استدعت إحدى شركات تصنيع الشوكلاته، بعد ملاحظتها، وجود عبارات خارجة عن الذوق العام على أحد منتجاتها، واتخذت حيالها الإجراءات اللازمة، وتعهدا بعدم تكرار ذلك الأمر.

وقال الحسين، في تغريدة له قبل قليل على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘: ‘‘‏لاحظت وزارة التجارة وجود عبارات خارجة عن الذوق العام على منتج شوكلاته، وتم استدعاء الشركة وتطبيق الإجراءات وأخذ التعهد عليهم بعدم تكرار ذلك‘‘.

جاء ذلك استجابة لاستفسار أرسلته ‘‘تواصل‘‘ لوزارة التجارة يفيد بوجود بعض العبارات على منتج بسكويت، وجاء الرد سريعًا من متحدث الوزارة عبر حسابه بموقع ‘‘تويتر‘‘ قبل دقائق.

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