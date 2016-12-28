تعديلات على سيارة أودي «RS Q3 performance» لزيادة السرعة والثبات

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة ‘‘إتش آند آر‘‘ إجراء بعض التعديلات والتحسينات التقنية، على السيارة أودي ‘‘RS Q3 performance‘‘ الجديدة، التي تعد أقوى سيارة ‘‘SUV‘‘ مدمجة من إنتاج الشركة الألمانية.

واستطاعت الشركة، تطوير نوابض رياضية من أجل خفض مركز ثقل السيارة ‘‘RS Q3 performance‘‘ من الأمام بمقدار 25 ملم، ومن الخلف 30 ملم، لتتمتع السيارة المدمجة خماسية الأبواب، بمزيد من خصائص الديناميكية عند اجتياز المنعطفات.

وتعتمد سيارة أودي، على سواعد محرك خماسي الاسطوانات، بسعة 2.5 لتر وقوة 270 كيلووات/367 حصان، لتنطلق من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في غضون 4.4 ثانية.

ويتم نقل قوة المحرك إلى العجلات، عن طريق ناقل حركة اوتوماتيكي، مزدوج القابض سباعي السرعات.