 طبيب أمريكي: تنظيف الأذن بالوسائل التقليدية يؤذي الطبلة ويسبب العدوى | صحيفة تواصل الالكترونية

طبيب أمريكي: تنظيف الأذن بالوسائل التقليدية يؤذي الطبلة ويسبب العدوى

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طبيب أمريكي: تنظيف الأذن بالوسائل التقليدية يؤذي الطبلة ويسبب العدوى

تواصل – وكالات:

حذر عضو الأكاديمية الأمريكية للأنف والأذن والحنجرة، الدكتور سيث شوارتز، اليوم الأربعاء، من تنظيف الأذن بالعيدان القطنية، أو تسليك القناة السمعية باستخدام شمعة، مؤكدا إن هذه الوسائل، قد تخدش جلد قناة الأذن، وقد تسبب ألماً وعدوى، وقد يتم دفع الشمع إلى الداخل أكثر، فتتأذى طبلة الأذن‘‘، بحسب ‘‘رويترز‘‘.

وعن فوائد الشمع أوضح، أن الجسم يفرز الشمع، أو ما يعرف بالصملاخ للحفاظ على نظافة الأذن، وسد الطريق أمام مواد كالغبار والقاذورات حتى لا تتوغل في الأذن على نحو يؤذيها.

ومع نمو جلد جديد في قناة الأذن، يتم الدفع بشمع الأذن القديم من الداخل إلى الخارج، ليصبح أقرب من فتحة الأذن، حيث يتساقط بشكل طبيعي أو يسقط أثناء الاستحمام.

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