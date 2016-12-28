 المدينة.. انخفاض أسعار الإبل في الأسواق بنسبة 60% | صحيفة تواصل الالكترونية

المدينة.. انخفاض أسعار الإبل في الأسواق بنسبة 60%

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المدينة.. انخفاض أسعار الإبل في الأسواق بنسبة 60%
المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، تيسير المفرج

تواصل – المدينة:

أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للإحصاء، تيسير المفرج أن عدد الأبل في عام 2016، حيث بلغ مليونا و400 ألف رأس، منها 66% خارج الحيازات (المزارع) لرعاة ملاك لها، مؤكدا أن هذا يشكل رقما كبيرا جدا بالنسبة لملكية أفراد خارج المزارع.

في الوقت ذاته، كشف عاملون في أسواق الأبل بالمدينة المنورة، أمس الثلاثاء، أن أسعار الأبل انخفضت بنسبة بلغت 60 بالمائة.

وقال العاملون ‘‘إن أسعار الجذعة بلغت 3500 ريال، وبلغ سعر بنت اللبون، والحقة، وبنت المخاض، أقل من 2500 ريال‘‘ بحسب ‘‘الوطن‘‘.

كما أشاد عدد من ملاك الإبل بالمدينة المنورة، بجهود الأمانة في توفير سوق مركزي لهم، وطالب ملاك آخرون، بضرورة توفير مستشفى بيطري لحماية هذه الثروة الحيوانية، والحفاظ عليها واكتشاف أي أمراض قبل أن تنتشر بين القطيع.

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