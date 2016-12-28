 الصين.. مسلح يطعن 11 طفلاً بسكين داخل حضانة | صحيفة تواصل الالكترونية

الصين.. مسلح يطعن 11 طفلاً بسكين داخل حضانة

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الصين.. مسلح يطعن 11 طفلاً بسكين داخل حضانة

تواصل ـ وكالات:

طعن رجل مسلح 11 طفلاً، اليوم الأربعاء، بسكين مسبباً لهم بجروح وذلك داخل إحدى حضانات إقليم جوانجشي، جنوبي الصين، بعدما دخل مدعياً أنه والد أحد الأطفال.

وأفادت السلطات المحلية في تصريحات نقلتها الصحافة الرسمية أن ثلاثة أطفال حالتهم خطرة ويرقدون داخل إحدى مستشفيات مدينة نانينج، عاصمة الإقليم.

وألقت الشرطة القبض على مرتكب الحادث، فيما لم تصدر أية تصريحات حول حالته العقلية ودوافع الهجوم.

ووفقاً للشرطة فإن الرجل تمكن من دخول الحضانة بعدما أدعى أنه جاء ليصطحب ابنه، وبمجرد دخوله بدأ في الهجوم على الأطفال بسكين منزلي.

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