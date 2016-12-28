أهالي حي الرماية بالرياض يشكون انقطاع المياه منذ 45 يوماً

تواصل – فريق التحرير- الرياض:

اشتكى عدد من أهالي حي الرماية “الندوة” شرق الرياض من انقطاع المياه طِيلة 45 يوماً دون أسباب واضحة من شركة المياه.

وقال المواطن على العنزي عبر خدمة “صوتك وصل”: “إنه تقدم بأكثر من بلاغ للشركة، والتي ردّت بدورها “طلبك محل المتابعة”، مؤكداً أنهم على هذه الحال منذ أكثر من شهر”.

وناشد العنزي المسؤولين في شركة المياه بحل مشكلتهم التي يعانون منها كل يوم، مشيراً إلى أنهم عندما يطلبون “وايت مياه” على حسابهم ينتظرون يوماً كاملاً حتى وصوله.

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