 نصائح مهمة عند شراء «لاب توب» بلوحة مفاتيح قابلة للخلع | صحيفة تواصل الالكترونية

نصائح مهمة عند شراء «لاب توب» بلوحة مفاتيح قابلة للخلع

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نصائح مهمة عند شراء «لاب توب» بلوحة مفاتيح قابلة للخلع

تواصل – وكالات:

نصحت مجلة “شيب” الألمانية، بأنه يتعين على المستخدم مراعاة توفر منافذ توصيل كافية عند شراء أجهزة اللاب توب المزودة بلوحة مفاتيح قابلة للخلع.

وذكرت المجلة الألمانية، أن مثل هذه الموديلات تأتي بجسم صغير للغاية أو أنها تكون مزودة بذاكرة محدودة من المصنع، وبالتالي يضطر المستخدم في كثير من الأحيان إلى استعمال هاردوير بديل سواء كان ذلك شاشة بمقاس أكبر أو توصيل ذاكرة USB بسعة تخزينية أكبر.

ونصح الخبراء الألمان بضرورة أن تشتمل هذه الأجهزة على منفذ توصيل واحد على الأقل من النوع A من أجل توصيل معظم الموديلات الحالية من أجهزة USB.

وبالنسبة لمنفذ التوصيل Micro-USB الأصغر أو منفذ من النوع C الأحدث، فإنه يلزم استعمال محول عند توصل معظم الأجهزة الطرفية.

ونوهت المجلة الألمانية إلى أنه يمكن استعمال منفذ Mini-DisplayPort أو Mini-HDMI لتوصيل شاشة خارجية أو جهاز بروجيكتور، أما بالنسبة للأجهزة الأحدث فإنه يمكن توصيلها عن طريق منفذ USB من النوع C.

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