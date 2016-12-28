مركز أبحاث أمريكي: 91% من أعضاء الكونجرس الجديد «مسيحيين»

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كشف تقرير صادر عن “مركز بيو للأبحاث”، أن 91% من أعضاء الكونجرس الجديد البالغ عددهم 115 يُعرّفون أنفسهم بأنهم مسيحيين، وهي تُقارب النسبة المسجلة في ستينيات القرن الماضي.

وذكر المركز أنّ 485 عضو في الكونجرس الحالي يُعرّفون أنفسهم بأنهم مسيحيين مقارنة بـ491 في المجلس السابق، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وكشفت الإحصائيات أن 75% من كونجرس 1961م بروتستانت، و19% كاثوليك، أما في الكونجرس الجديد 56% منهم بروتستانت و31% كاثوليك.

وشهد الكونجرس الجديد حضور كثير من الوجوه المألوفة، منهُم ليون بانيتا المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي أيه” ووزير الدفاع وعضو الكونجرس السابق، لدعم ابنه “جيمي بانيتا” عضو الكونجرس الجديد عن الحزب الديمقراطي.

وأبرزت الصحيفة حضور نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما جوزيف بايدن الذي أصبح من المألوف حضوره مناسبات حلف اليمين الدستورية لتقبيل الأطفال والتقاط “السيلفي”.