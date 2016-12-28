 خبير تقني يبتكر ملابس تُعطّل أجهزة التعرف على الوجه | صحيفة تواصل الالكترونية

خبير تقني يبتكر ملابس تُعطّل أجهزة التعرف على الوجه

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خبير تقني يبتكر ملابس تُعطّل أجهزة التعرف على الوجه

تواصل – وكالات:

ابتكر التقني آدم هارفي، ملابس تعطل قدرة الأجهزة التي تستطيع التعرف على ملامح الوجه، وقال إنه أقدم على هذه الخطوة للحفاظ على الخصوصية التي تخترقها هذه الأجهزة.

ويقول هارفي إن برنامجه الجديد “Hyperface” يتجلى في طباعة رسوم على الملابس أو الأنسجة، بحيث تتعرف عليها الحواسيب على أنها وجوه، وفق ما ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية الأربعاء.

وبات استخدام الأجهزة التي تتعرف على الوجوه شائعاً لأغراض تجارية، فمثلا شركة “أمازون” تمسح وجوه الزبائن في متاجرها، كما يبحث فيسبوك عن صور مستخدميه لوضع علامات عليها.

وأوضح هارفي أنه يهدف من وراء تقنيته إلى إغراق نظام البرنامج وإرباكه، عبر إرسال آلاف الزيارات الكاذبة إليه، وبالتالي لا يتمكن من تحديد الوجه الحقيقي.

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