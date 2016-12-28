سرير ذكي يمنع «الشخير» أثناء النوم

تواصل – وكالات:

تمكن مكتشفون من تطوير “سرير ذكي” جديد يحرك جسد النائم عندما يبدأ بالشخير، ليضعه في وضع مختلف يمكنه من التنفس بصورة أفضل.

ويتتبع السرير الذكي نمط النوم الخاص بصاحبه، ويعدل شكل المرتبة بصورة أوتوماتيكية تلائم جسد النائم، كما يختار الوقت الأمثل لإيقاظه.

وبحسب صحيفة “تلجراف” البريطانية: “عندما يبدأ النائم بالشخير فإن السرير يرفع منطقة الرأس لبضع درجات، بصورة تمكن النائم من التنفس بسهولة أكثر”.

كما يقوم السرير، الذي من المتوقع أن يطرح في الأسواق خلال العام الجاري، بتدفئة منطقة القدمين لدى النائم، ليمنحه قدرا أكبر من الراحة ويساعده على الاسترخاء.