 سرير ذكي يمنع «الشخير» أثناء النوم | صحيفة تواصل الالكترونية

سرير ذكي يمنع «الشخير» أثناء النوم

0
سرير ذكي يمنع «الشخير» أثناء النوم

تواصل – وكالات:

تمكن مكتشفون من تطوير “سرير ذكي” جديد يحرك جسد النائم عندما يبدأ بالشخير، ليضعه في وضع مختلف يمكنه من التنفس بصورة أفضل.

ويتتبع السرير الذكي نمط النوم الخاص بصاحبه، ويعدل شكل المرتبة بصورة أوتوماتيكية تلائم جسد النائم، كما يختار الوقت الأمثل لإيقاظه.

وبحسب صحيفة “تلجراف” البريطانية: “عندما يبدأ النائم بالشخير فإن السرير يرفع منطقة الرأس لبضع درجات، بصورة تمكن النائم من التنفس بسهولة أكثر”.

كما يقوم السرير، الذي من المتوقع أن يطرح في الأسواق خلال العام الجاري، بتدفئة منطقة القدمين لدى النائم، ليمنحه قدرا أكبر من الراحة ويساعده على الاسترخاء.

شاهد ايضا

بالفيديو.. لحظة اشتعال النيران في سيارة متوقفة على طريق سريع بأمريكا

بالفيديو.. لحظة اشتعال النيران في سيارة متوقفة على طريق سريع بأمريكا

«شينخوا»: الخيول العربية وصلت الصين قبل الميلاد

«شينخوا»: الخيول العربية وصلت الصين قبل الميلاد

بورشة تطرح رائعتها الجديدة «باناميرا Executive » بلمسات فاخرة (صور)

بورشة تطرح رائعتها الجديدة «باناميرا Executive » بلمسات فاخرة (صور)

أحلام اليقظة المفرطة تُهدّد العلاقات الحقيقية والوظيفة

أحلام اليقظة المفرطة تُهدّد العلاقات الحقيقية والوظيفة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>