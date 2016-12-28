كروم بوك C731.. آخر إبداعات أيسر الحاسوبية بسعر 230 دولاراً

تواصل – وكالات:

كشفت شركة أيسر اليوم، الستار عن حاسبها الجديد من نوع كروم بوك Chromebook 11 N7، والذي يسمى C731، بحيث وسعت من فئة حواسيبها 11 إنش، وذلك على هامش مشاركتها في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2017 في لاس فيجاس الأمريكية.

وتعمد الشركة التايوانية إلى توفير حاسبها الجديد في وقت لاحق من هذا الشهر، وبسعر يصل إلى 230 دولار أمريكي مثل سلفه C730، حيث تضيف هذه النسخة ميزة المتانة والتصميم الذي لا يحتوي على مروحة وعمر بطارية أطول.

وتأمل الشركة التايوانية ان يتم اختيار حاسب C731 من قبل المدارس ومديريات التربية والتعليم، والتي تريد جهاز موثوق به من حيث قوة الأداء والهدوء في سبيل راحة الطالب.

وحقق نظام التشغيل كروم Chrome OS العامل ضمن الحاسب نجاحاً كبيراً في سوق التعليم، ويلبي جهاز كروم بوك الجديد المعايير العسكرية للولايات المتحدة MIL-STD 810G.

ويتحمل الحاسب قوة ضغط تصل إلى 132 باوند أو 60 كيلو جرام على الجزء العلوي من واجهته، كما يحمي الحاسب بنية الزوايا المغلفة، ويوفر الغطاء المطاطي المحيط بلوحة المفاتيح حماية ضد السقوط من ارتفاع يصل إلى 48 إنش وهي مقاومة للسوائل ولتسرب المياه بما يصل إلى 330 ميلي لتر من الماء.

ويوفر تصميم الحاسب الذي لا يحتوي على مروحة الهدوء للمستخدم، كما تعد الشركة بتوفير البطارية لما يصل إلى 12 ساعة من زمن التشغيل المتواصل عبر امتلاكها لسعة تبلغ 4090 ميلي أمبير.

ويعمل الجهاز بواسطة معالج إنتل سيليرون N3060 بتردد 1.60 جيجاهيرتز، مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR3، وخيارين من حيث مساحة التخزين الداخلية إما 16 أو 32 جيجابايت من نوع eMMC.

ويأتي الحاسب بشاشة من قياس 11.6 إنش بدقة 1366×768 بيكسل مع إضاءة خلفية، ووحدة معالجة رسوميات من نوع Intel HD Graphics، ومكبري صوت ستيريو وزوجين من المايكروفونات، ومنفذي USB 3.0، ومنفذ HDMI، ومنفذ لبطاقة الذاكرة الخارجية.