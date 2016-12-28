باحثون يتوصلون إلى طريقة جديدة لعلاج تلف العصب البصري

تواصل ـ وكالات:

اكتشف فريق من الباحثين بمستشفى الأطفال في بوسطن، طريقة جديدة لعلاج تلف العصب البصري، عن طريق حقن العين بمادة الزنك.

وأشار الباحثون إلى أن المادة تجعل الخلايا تعيش لفترات أطول، مع تجديد محور العصب البصري.

وحاول الباحثون لأكثر من عقدين من الزمن تجديد العصب البصري للمصابين باستخدام عوامل النمو المختلفة، لكن هذه الأساليب نتائجها لا تتعدى 1%، ومعظم الخلايا تموت في نهاية المطاف.

ووفقاً لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أوضح الباحثون أن الاكتشاف الجديد سوف يفيد العديد من المرضى الذين يعانون من إصابة فى العصب البصرى، أو الزرق “المياه الزرقاء”، وأنواع أخرى من إصابات فى الجهاز العصبى المركزى، مثل إصابات الحبل الشوكى.