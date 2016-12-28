بالصور.. روضة 73 بـ«تعليم شمال الرياض» تُقيم مشروع «إطعام العمال»

تواصل ـ هياء الدكان:

نظمت الروضة 73 التابعة لمكتب التربية والتعليم شمال الرياض، ضمن أنشطتها المنوعة والمتميزة التي تقام على مدار العام مشروع “إطعام العمال”، تحت شعار “ويطعمون الطعام على حبه”، بمشاركة أطفال الروضة ومنسوباتها برعاية وتعاون لجنة “رمق سارة” رحمها الله التابعة لمؤسسة أريس الوقفية في العاصمة.

وشرّف المشروع رئيسة اللجنة الأستاذة نوره بنت محمد الناجم، حيث ألقت نبذة مختصرة عن المشروع وهدفه المتمثّل في نشر الإسلام عبر سقيا الماء والإطعام والصدقة اليومية ولو بالقليل، بحضور منسوبي الروضة ومشاركة 140 طفلا بمعيّة مديرة الروضة الأستاذة ريم بنت سليمان الجبرين.

من جهتها مدير الروضة، عن سعادتها بمشاركة الأطفال الفعالة في هذا العمل الخيري وسعادتهمم به، والذي يغرس فيهم مبادئ إسلامية سامية بتعزيز روح التراحم والتكافل، كما توجهت بالشكر لرئيسة اللجنة “نورة الناجم” لرعايتها وتعاونها في عمل النشاط بالروضة، فيما تمّ التعاون مع المؤسسة بجدول زيارات شهرية لتعزيز مفهوم العطاء عند الأطفال.