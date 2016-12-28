 اليمن.. قبائل «العصيمات» تنشق عن الحوثيين | صحيفة تواصل الالكترونية

اليمن.. قبائل «العصيمات» تنشق عن الحوثيين

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اليمن.. قبائل «العصيمات» تنشق عن الحوثيين
آرشيفية

تواصل ـ وكالات:

أعلنت قبائل “العصيمات” ومقاتليها الموالين للحوثيين في العاصمة صنعاء انشقاقهم وانسحابهم من جبهة نهم إثر مقتل زعيم قبلي.

وقالت مصادر قبلية يمنية في عمران شمالي صنعاء: إن القيادي الحوثي والزعيم القبلي في قبائل العصيمات رائد علي البشاري، قُتل في معارك ضد الجيش الوطني في بلدة نهم شرق صنعاء، مما جعل كل مقاتلي قبيلة العصيمات ينسحبون ومن ثمّ أعلنت انشقاقها عن الحوثيين.

وأضافت المصادر: أن انسحاب المقاتلين من قبائل “العصيمات”، جاء رداً على خيانة المليشيات الحوثية لمجموعة البشاري التي كان يقودها في نهم، بحسب صحف يمنية محلية.

وتُعتبر “العصيمات” من أبرز قبائل “حاشد” اليمنية في صنعاء التي قاتلت في صف الحوثيين منذ 2004، وقتل وجرح من أفرادها المئات.

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