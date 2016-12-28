 محكمة صهيونية تقضي بسجن فتاة فلسطينية 8 أعوام  | صحيفة تواصل الالكترونية

محكمة صهيونية تقضي بسجن فتاة فلسطينية 8 أعوام 

0
محكمة صهيونية تقضي بسجن فتاة فلسطينية 8 أعوام 
رمزية

تواصل – وكالات:

أدانت محكمة الاحتلال الصهيوني، الأربعاء، الأسيرة الطالبة مرح بكير “17 عاماً” من حي بيت حنينا شمال مدينة القدس بالسجن 8 سنوات ونصف، وغرامة مالية 10 آلاف شيقل، بدعوى محاولتها طعن مستوطنين في المدينة.

وأصيبت الفتاة بكير، بجروح خطيرة في أكتوبر 2015، بعد أن أطلقت قوّات الاحتلال النار عليها في القدس، بحجة اشتباههم بأنها أرادت طعن مستوطنين، فيما نفى شهود عيان ذلك.

وذكر شهود عيان أن المستوطنين كانوا يلاحقون الفتيات بعد خروجهن من مدرسة عبد الله بن الحسين بحي الشيخ جراح وسط المدينة، ويسخرون منهن.

وباشر بعدها أحد المستوطنين بالصراخ مدّعيًا أن “بكير” حاولت طعنه خلال تواجدها في موقف للمواصلات العامّة، الأمر الذي جعل قوّات الاحتلال تطلق 10 رصاصات باتجاهها، مما تسبّب في إصابتها بجروح خطيرة.

شاهد ايضا

مركز أبحاث أمريكي: 91% من أعضاء الكونجرس الجديد «مسيحيين»

مركز أبحاث أمريكي: 91% من أعضاء الكونجرس الجديد «مسيحيين»

«المرور»: السجن 24 ساعة لمستخدمي الجوال أثناء القيادة

«المرور»: السجن 24 ساعة لمستخدمي الجوال أثناء القيادة

شرطة جازان تضبط مصانع للخمور بـ«مزارع الموز» في محافظة بيش (صور)

شرطة جازان تضبط مصانع للخمور بـ«مزارع الموز» في محافظة بيش (صور)

فصل 9 طالبات وإيقاف 17 تأديبياً من المتورطات في مشاجرة جامعة الطائف

فصل 9 طالبات وإيقاف 17 تأديبياً من المتورطات في مشاجرة جامعة الطائف

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>