محكمة صهيونية تقضي بسجن فتاة فلسطينية 8 أعوام 

تواصل – وكالات:

أدانت محكمة الاحتلال الصهيوني، الأربعاء، الأسيرة الطالبة مرح بكير “17 عاماً” من حي بيت حنينا شمال مدينة القدس بالسجن 8 سنوات ونصف، وغرامة مالية 10 آلاف شيقل، بدعوى محاولتها طعن مستوطنين في المدينة.

وأصيبت الفتاة بكير، بجروح خطيرة في أكتوبر 2015، بعد أن أطلقت قوّات الاحتلال النار عليها في القدس، بحجة اشتباههم بأنها أرادت طعن مستوطنين، فيما نفى شهود عيان ذلك.

وذكر شهود عيان أن المستوطنين كانوا يلاحقون الفتيات بعد خروجهن من مدرسة عبد الله بن الحسين بحي الشيخ جراح وسط المدينة، ويسخرون منهن.

وباشر بعدها أحد المستوطنين بالصراخ مدّعيًا أن “بكير” حاولت طعنه خلال تواجدها في موقف للمواصلات العامّة، الأمر الذي جعل قوّات الاحتلال تطلق 10 رصاصات باتجاهها، مما تسبّب في إصابتها بجروح خطيرة.