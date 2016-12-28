بالفيديو.. لحظة اشتعال النيران في سيارة متوقفة على طريق سريع بأمريكا

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أظهر مقطع فيديو لحظة اشتعال النيران داخل سيارة متوقفة على طريق سريع بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويُظهر المقطع، سيارة تقف على جانب الطريق السريع تتعرض مؤخرتها للصدم مرتين من سيارتين مسرعتين قبل أن تصطدم بها سيارة ثالثة وتتسبب باندلاع النيران فيها، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ووفقاً للصحيفة هرع المصور الذي كان يجلس داخل سيارته فور رؤيته لما حدث، لإنقاذ سائق السيارة المنكوبة، وتمكن من انتشال الرجل من السيارة المحترقة قبل ثوان قليلة من انفجارها.

وتم نقل الرجل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث قال الأطباء إنه وصل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، وأنه بدأ يتماثل للشفاء.