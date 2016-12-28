فصل 9 طالبات وإيقاف 17 تأديبياً من المتورطات في مشاجرة جامعة الطائف

تواصل – خالد العبدالله:

أعلنت إدارة جامعة الطائف، اتخاذ سلسلة إجراءات عقابية إثر المشاجرة التي وقعت بين عدد من الطالبات بالجامعة مؤخراً.

وكشف المُتحدث الرسمي للجامعة صالح الثبيتي، عن مصادقة مدير الجامعة على تقرير اللجنة المشكّلة للتأديب الاستثنائي التي رفعت تقريرها عن نتائج التحقيق والتوصيات اللازمة للإدارة.

وقال الثبيتي: إنّ القرارات شملت فصل 9 طالبات من الجامعات السعودية نهائياً، وإيقاف تأديبي لـ7 أخريات لمدة فصلين دراسيين، مع عدم أحقيتهن للعودة لمقاعد الدراسة حتى إكمال مدة الإيقاف.

وتضمّنت العقوبات إيقاف تأديبي لـ10 طالبات لمدة فصل دراسي، مع عدم أحقيتهن للعودة لمقاعد الدراسة حتى إكمال مدة الإيقاف، وإنذار 8 أخريات خطياً بالفصل النهائي في حال بدرت منهن مظاهر تتنافى مع اللوائح والأنظمة الجامعية.

وكانت جامعة الطائف قد شهدت مؤخراً مشاجرتين افتعلتها مجموعة من الطالبات ضد أخريات، كانت الأولى في مقر كليات البنات الجديدة في الحوية، ونتج عنها إصابة ثلاث طالبات، في حين كانت المشاجرة الثانية بمقر السنة التحضيرية للطالبات (مسار أدبي) بمبنى الكلية التابع للجامعة في حي الفيصلية، وتعرَّضت إحدى الطالبات لسقوط أجزاء من شعرها بعد شدها وتناثرت بالممر.