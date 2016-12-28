تكريم مقيم هندي أنقذ سريلانكياً حاول شنق نفسه في نجران

تواصل – نجران:

كرّم صاحب السمو الملكي، الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، مقيماً من الجنسية الهندية، أنقذ مقيماً سريلانكياً غير مسلم بعد أن حاول الأخير شنق نفسه داخل غرفته بمجمع سكني للعمالة في نجران.

وكان المقيم السريلانكي، قد أغلق الباب في غرفة بمجمع لسكن العمالة، وحاول قتل نفسه بربط عنقه في مروحة، فلاحظ المقيم الهندي ذلك، وبادر بكسر زجاج النافذة وإنزال الحبل، وإنقاذه من محاولة القتل.

وتعرض المقيم الهندي لإصابات في الرأس واليدين نتيجة كسر الزجاج، وجرى على إثرها إسعافه عن طريق الهلال الأحمر، ومن ثم علاجه بمستشفى الملك خالد.

ووجّه أمير نجران بإحالة المقيم السريلانكي لمستشفى الصحة النفسية وإخضاعه للعلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي.

وسلّم أمير نجران، المقيم الهندي مكافأة مالية تقديراً لدوره في إنقاذ حياة السريلانكي، مستشهداً بالآية الكريمة “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا”.