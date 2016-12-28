 شرطة جازان تضبط مصانع للخمور بـ«مزارع الموز» في محافظة بيش (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

شرطة جازان تضبط مصانع للخمور بـ«مزارع الموز» في محافظة بيش (صور)

0
شرطة جازان تضبط مصانع للخمور بـ«مزارع الموز» في محافظة بيش (صور)

تواصل – جازان:

تمكنت شرطة منطقة جازان من الإطاحة بخمسة مصانع لتجهيز الخمور، أربعة منها في مزارع خارج العمران بمحافظة بيش.

وأوضحت الشرطة أنه تم ضبط 11 شخصا من الجنسية الأفريقية امتهنوا بيع وترويج وتصنيع المسكر، مخفين نشاطهم بين أشجار الموز التي تشتهر بها تلك المزارع، بحسب “الرياض”.

وقالت شرطة جازان أنها عثرت على أدوات ووسائل التصنيع بالإضافة لضبط ٢٥٠ جركل سعة ٢٥ لتر مملوءة بالمسكر جاهزة للترويج.

وأوضحت أن من يدير تلك المزارع مجموعة من الأفارقة المخالفين حيث يقدمون على استئجارها من أصحابها ليمارسوا فيها تصنيع وإعداد الخمور والمسكرات والترويج لها خلف غطاء كثيف من لفيف الأشجار.

c1virpgxeaexrap c1virjhxcaa2pmh

c1viq8twiaakzqo

شاهد ايضا

«المرور»: السجن 24 ساعة لمستخدمي الجوال أثناء القيادة

«المرور»: السجن 24 ساعة لمستخدمي الجوال أثناء القيادة

فصل 9 طالبات وإيقاف 17 تأديبياً من المتورطات في مشاجرة جامعة الطائف

فصل 9 طالبات وإيقاف 17 تأديبياً من المتورطات في مشاجرة جامعة الطائف

تكريم مقيم هندي أنقذ سريلانكياً حاول شنق نفسه في نجران

تكريم مقيم هندي أنقذ سريلانكياً حاول شنق نفسه في نجران

بعد المدينة وبريدة.. وزير العدل يدشن مشروع «محكمة بلا ورق» في الرياض (صور)

بعد المدينة وبريدة.. وزير العدل يدشن مشروع «محكمة بلا ورق» في الرياض (صور)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>