شرطة جازان تضبط مصانع للخمور بـ«مزارع الموز» في محافظة بيش (صور)

تواصل – جازان:

تمكنت شرطة منطقة جازان من الإطاحة بخمسة مصانع لتجهيز الخمور، أربعة منها في مزارع خارج العمران بمحافظة بيش.

وأوضحت الشرطة أنه تم ضبط 11 شخصا من الجنسية الأفريقية امتهنوا بيع وترويج وتصنيع المسكر، مخفين نشاطهم بين أشجار الموز التي تشتهر بها تلك المزارع، بحسب “الرياض”.

وقالت شرطة جازان أنها عثرت على أدوات ووسائل التصنيع بالإضافة لضبط ٢٥٠ جركل سعة ٢٥ لتر مملوءة بالمسكر جاهزة للترويج.

وأوضحت أن من يدير تلك المزارع مجموعة من الأفارقة المخالفين حيث يقدمون على استئجارها من أصحابها ليمارسوا فيها تصنيع وإعداد الخمور والمسكرات والترويج لها خلف غطاء كثيف من لفيف الأشجار.