 ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية | صحيفة تواصل الالكترونية

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية

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ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية

تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مع توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية وعلامات على أن منتجي النفط مستعدون للالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 49 سنتا إلى 55.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 0924 بتوقيت جرينتش، وبلغ عقد برنت مستوى جديدا هو الأعلى في 18 شهرا في الجلسة السابقة لكن قوة الدولار بددت معظم هذه المكاسب بعد ذلك.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة عند52.82 دولار للبرميل بزيادة 49 سنتا عن سعر التسوية السابقة، بحسب “رويترز”.

وقال بيارنه شيلدروب كبير محللي السلع الأولية لدى “إس.إي.بي ماركتس” في أوسلو أن: “ارتفاع الأسهم ومكاسب المعادن الصناعية صباح اليوم إلى جانب التوقعات بأن مخزونات الخام الأمريكية ستشهد انخفاضا، كلها عوامل ساهمت في دفع خام برنت لتحقيق مكاسب طفيفة صباح اليوم”.

وعززت الكويت العضو في أوبك التوقعات بأن يلتزم المنتجون بالاتفاق على تقليص تخمة المعروض من خلال خفض الإنتاج بعدما قالت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الأربعاء إنها ستخفض الإنتاج في الربع الأول.

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