الليلة.. المنجد يتحدث عن «التخطيط والعمل للمستقبل» في برنامج «قِيَمنا» بقناة زاد

تواصل – الرياض:

يستضيف برنامج “قيمنا” على قناة (زاد) العلمية، عند التاسعة والنصف من مساء اليوم، الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف العام على مجموعة زاد، ومؤسس موقع “الإسلام سؤال وجواب”.

برنامج “قيمنا” من تقديم مصطفى البيطار، ويسلط الضوء في كل أسبوع على إحدى القيم الإسلامية المهمة، واليوم سيكون محور الحلقة حول (التخطيط والعمل للمستقبل).

كما يشهد البرنامج مشاركة بعض الخبراء والمختصين في المجال التربوي والأسري والنفسي، وفى نهاية الحلقة يجيب الشيخ المنجد على أسئلة واستفسارات المشاهدين التي يطرحونها عبر الاتصال تليفونيا بالبرنامج أو عن طريق البريد الإلكتروني والواتساب.

وإليكم السؤال التفاعلي الخاص بحلقة اليوم: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ).. متفق عليه.. اكتب لنا كيف تخطط لمستقبل أولادك في الآخرة؟

يأتي البرنامج أيضا عبر قناة الرسالة، ويمكن لمستخدمي الإنترنت متابعة البث المباشر على الموقع الإلكتروني لـ #قناة_زاد من هنا، أو عبر صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على اليوتيوب.

جدير بالذكر أن قناة زاد العلمية ZAD TV تبث برامجها التعليمية المتنوعة عبر 3 أقمار فضائية، تشمل: نايل سات على تردد 12226 – أفقي، وسهيل سات على تردد 11142 – رأسي، وهوت بيرد على تردد 11747 – رأسي، ومعدل الترميز على جميع الأقمار: 27500.

كذلك يمكن مشاهدة البث الحي لبرامج القناة من أي مكان عبر تطبيق قناة زاد على الجوال، وتحميله من متجر “جوجل بلاي”: https://goo.gl/MK3yk4، و”آبل ستور”: https://goo.gl/Qcf4W2 .