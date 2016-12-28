 «المالية» تكشف موعد تطبيق «الضريبة» على التبغ ومشتقاته | صحيفة تواصل الالكترونية

«المالية» تكشف موعد تطبيق «الضريبة» على التبغ ومشتقاته

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«المالية» تكشف موعد تطبيق «الضريبة» على التبغ ومشتقاته
وزارة المالية

تواصل – واس:

أكدت وزارة المالية أنها لم تبدأ في تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.

وأفادت بأنه سيتم البدء بالتطبيق بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وإصدار النظام الداخلي الذي يتضمن الأحكام المشتركة الواردة في هذه الاتفاقية وفقاً لقراري المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الدورة 36 المنعقد في ديسمبر عام 2015م والدورة 37 المنعقد في ديسمبر عام 2016م.

وأشارت وزارة المالية إلى أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ هذه الاتفاقية بالمملكة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التطبيق في وقت لاحق بعد انتهاء إجراءات المصادقة النظامية، علماً أن التاريخ المستهدف للتطبيق سيكون في شهر رجب هذا العام الموافق لشهر أبريل من العام 2017م وفق ما أعلن عنه سابقاً في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي.

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