المملكة وموريتانيا يوقعان أول اتفاق عسكري لتبادل المعلومات والخبرات

تواصل – الرياض:

وقَّعت المملكة، اليوم الأربعاء، مع موريتانيا اتفاقية للتعاون العسكري، وتبادل الزيارات والخبرات بالإضافة إلى الخدمات الطبية العسكرية، وقّع الاتفاق في نواكشوط، مساعد زير الدفاع السعودي محمد بن عبدالله العايش، مفوضاً من قبل ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان، ومن الجانب الموريتاني وزير الدفاع ديالو ممادو باتيا.

شملت بنود الاتفاق، التي تعد الأولى من نوعها مجالات التدريب والتأهيل العسكري، وتبادل المعلومات الأمنية والمساندة الإمدادية بحسب ‘‘وكالة الأنباء الألمانية‘‘.

وحسب ‘‘بيان‘‘ مشترك صدر عن الطرفين تؤسس الاتفاقية لعهد جديد من التعاون العسكري يهدف إلى تطوير وتنمية الكفاءات والخبرات العسكري للبلدين ويخدم في نفس الوقت جهود السلام والاستقرار الدوليين.