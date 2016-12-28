 التحقيق مع عاملة آسيوية قتلت مواطنة «ضرباً» في الرس | صحيفة تواصل الالكترونية

التحقيق مع عاملة آسيوية قتلت مواطنة «ضرباً» في الرس

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التحقيق مع عاملة آسيوية قتلت مواطنة «ضرباً» في الرس

 

تواصل- بدر العبدالرحمن:

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، الرائد بدر السحيباني، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً، الإثنين، يفيد بتعرض مواطنة في العقد الثامن من العمر للاعتداء والضرب من عاملة آسيوية، تبلغ من العمر ٤٠ عاما، وإصابتها جراء ذلك بإصاباتٍ متفرقة بالساعد الأيمن والرأس، نقلت على إثرها لمستشفى الرس العام لتلقي العناية الطبية اللازمة.

وكشف السحيباني، “أنهم تلقوا تقريرا من مستشفى الرس العام يتضمن وفاة المواطنة صباح هذا اليوم الأربعاء”.
وأضاف الناطق الإعلامي، أن المختصين بشرطة محافظة الرس، وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي، استكملوا إجراءات الضبط والاستدلال اللازمة للحادثة، فيما تم إيداع المتهمة سجن النساء بمدينة بريدة، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.

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