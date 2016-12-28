«النفيسي»: إيران تغزو المنطقة بغطاء «أورو – أمريكي»

تواصل- وكالات:

أكد المفكر الإسلامي الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي، أن الاتفاق النووي يعتبر بمثابة تعهد من أمريكا والغرب بحماية الدور الإيراني في المنطقة.

وقال “النفيسي” في حوار أجرته معه صحيفة “الشرق” القطرية: إن “الغزو الإيراني لدول المنطقة — بغطاء أورو – أمريكي – (5+1) نجح في تحقيق السيطرة على أربع عواصم عربية بغداد ودمشق وصنعاء وبيروت”.

وأضاف: “ما يسمى بالاتفاق النووي بين إيران والغرب يتضمن حماية الدور الإيراني في المنطقة مقابل تخلى إيران عن البديل النووي”.

وتابع “النفيسي”: “يبدو أن هذا الترتيب الاستراتيجي يروق لملالي طهران وعتاة الغرب الأنجلو سكسوني في أوروبا والمسيحيين الصهاينة في الإدارة الأمريكية”.