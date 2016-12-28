الشهر الماضي.. «هلال جدة» باشر 267 حالة وفاة و768 بلاغًا كاذبًا

تواصل – خالد العبدالله:

صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تلقت 7768 بلاغاً شهدتها محافظة جدة خلال شهر ربيع الأول الماضي.

وأوضح أبو زيد أن البلاغات تنوعت ما بين اصطدام وانقلاب ودهس وسقوط وأخرى مرضية، وتم التعامل معها طبياً من قبل أفراد الهيئة إذ تم نقل عدد 3576 حالة إلى المنشآت الطبية بالمحافظة بالإضافة إلى التعامل وتقديم الخدمة الإسعافية لعدد 3157 حالة بالموقع دون الحاجة لنقلها للمنشآت الطبية.

وأضاف: “بلغ عدد الوفيات نحو 207 حالة وفاة طبيعية وعدد 60 حالة وفاة ناتجة عن حوادث كما شهدت الهيئة عدد 768 بلاغاً كاذباً وأخرى تم إلغاءها من قبل المبلغين قبل وصول الفرق الإسعافية”.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بجدة أن الحالات المرضية التي تمت مباشرتها تنوعت ما بين حالات إغماء وصرع وتشنج وارتفاع ضغط الدم والسكر ونزلات برد وأزمات تنفسية وأخرى قلبية.