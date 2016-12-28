الرياض.. افتتاح مركز الاختبارات الإلكترونية ومعمل اللغات بمدارس «التعلم الذكي» (صور)

تواصل – خالد العبدالله:

افتتح عماد الهذيل، مدير مكتب تعليم الروضة، والدكتور حسان الحقباني الرئيس التنفيذي لشركة المدارس المتقدمة مركز الاختبارات الإلكترونية ومعمل اللغات للمرحلة المتوسطة الذي تم بالتعاون مع وزارة التعليم وشركة كندية بمدارس المتقدمة للتعلم الذكي بحضور الدكتور أسعد أبو حسين المدير العام للمدارس وعدد من القيادات التعليمة والخبراء في نظام التعليم التطبيقي stem.

وقام مدير تعليم الروضة بجولة داخل أقسام المدارس للتعرف على سير العملية التعليمية وفق هذا النظام الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث استمع إلى شرح لأحد الدروس من الطالب سعد الأحمري بالصف الأول الابتدائي، كما تفقد قاعة التعلم التفاعلي وقاعة الأفلام العلمية وقاعة التربية الفنية ومختبرات الكيمياء والفيزياء.

وزار الهذيل المصنع المدرسي فاب لاب، والذي يميز المدرسة عن غيرها من حيث التعلم بالتجربة وتطبيق هذه التجارب فعلياً داخل المصنع المكون من قسم للروبوتات وآخر للإلكترونيات، وقسم خاص بمشاريع الطلاب وإنتاجهم التطبيقي، واستمع إلى شرح الطلاب عن المشروعات التي قاموا بتنفيذها داخل المصنع ومن بينها فقاسة لطلاب الصف الثاني الابتدائي ودباب يعمل بالطاقة الشمسية وعصا للكفيف تعمل بالموجات فوق الصوتية وجميعها من تنفيذ الطلاب.

وكرم الهذيل خلال جولته عدداً من الطلاب بالمرحلة المتوسطة والثانوية الذين حققوا مراكز متقدمة على المستوى العلمي والأنشطة.

وأشاد مدير تعليم الروضة بما رآه في المدرسة وقال”رأيت خلال هذه الزيارة ما لم أتوقع في هذه المدارس الرائعة المتميزة في بنائها وتصميمها وتجهيزها، ووجدت التعلم الذكي مجسما في هذه المدرسة، كما وجدت ما يسعد القلب من إبداع وتفاعل من طاقم العمل، وهو مكسب للشركة ومكسب لنا جميعاً في قطاع التعليم حيث تعتبر المدارس نموذجاً فريداً وتشجع على التعلم بخروجها عن التفكير المغلق”.

بدوره وجه الدكتور حسان الحقباني الرئيس التنفيذي لشركة المدارس المتقدمة الشكر لمدير مكتب الروضة على دعمه الدائم والمتواصل للتعليم الأهلي والذي يعدهم دائماً بالخير ويجذب خلفه الكثير من الدعم والتعاون مع وزارة التعليم، كما شكر المدير العام للمدارس مدير تعليم الروضة على زيارته للمدارس ودعمه الدائم لهم وحرصه على الاستماع للطلاب وانطباعهم عن المدارس التي تنفرد بنموذج متميز وهو البعد العملي والتطبيقي لكل ما يدرسه الطالب.