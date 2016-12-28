 راكب بطائرة «بيشة» لـ«تواصل»: وصلنا في الوقت المحدد دون مشكلات | صحيفة تواصل الالكترونية

راكب بطائرة «بيشة» لـ«تواصل»: وصلنا في الوقت المحدد دون مشكلات

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راكب بطائرة «بيشة» لـ«تواصل»: وصلنا في الوقت المحدد دون مشكلات

تواصل – علي آل هاشم:

تصديقا لبيان الطيران المدني عن انتظام رحلة طيران بيشة – جدة، وعدم وجود أي مشكلات فنية في الرحلات، أكد الراكب سعود الخشيل، أنه كان متن الرحلة رقم 1731، المتوجهة من بيشة إلى جدة، مضيفا أنه وصل -بحمد الله- في الوقت المحدد دون وجود أية مشكلات.
 
وأضاف الخشيل، في تصريحات لـ«تواصل» انهالت علىّ الاتصالات والرسائل للاطمئنان، والتعرف هل أصاب الطائرة أي مكروه؟ ولله الحمد أكدنا لهم أن الوضع على ما يرام.
 
وأوضح -تاكيدا للاطمئنان ولقطع الشك باليقين- أنه اتصل على أحد الزملاء الذي كان على رحلة ‘‘بيشة – الرياض‘‘ وأخبرني بوصوله في وقته المحدد والحمد لله.
 
 

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