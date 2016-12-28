خلال أسابيع.. وصفة «خل التفاح» لعلاج ترهلات الجلد

تواصل – وكالات:

مشكلة ترهل الجلد تؤرق الكثيرين، ويبحثون عن حلول عاجلة لها، للحفاظ على المظهر الجمالي، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية لعلاج هذه المشكلة ومنها خل التفاح على سبيل المثال.

وفي هذا السياق ذكرت مجلة “إن ستايل” الألمانية أن خل التفاح يعد حلاً مذهلاً لعلاج مشكلة ترهلات الجلد، الذي يفسد المظهر الجمالي.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن خل التفاح يتمتع بتأثير طارد للسموم، التي تتراكم في الأنسجة الضامة بالخلايا، مما يخلص الجلد من الترهل ومظهر “قشر ثمرة البرتقال” السيئ ويمنحه مظهراً مشدوداً وأملساً.

وأضافت المجلة أنه يمكن استخدام خل التفاح ظاهرياً لتدليك تدليك المواضع المصابة بالترهل، ولهذا الغرض، يتم مزج ربع كوب من خل التفاح مع ملعقة شاي من البودي لوشن، ثم غمس قطعة قطنية في المزيج، ومسح المواضع المصابة بالتجاعيد بها، مع تدليك الجلد بالسائل الفائض، وبعد 30 دقيقة يتم غسل الجلد بماء فاتر. ويظهر تأثير هذه العملية بعد بضع أسابيع إذا تم إجراؤها بمعدل مرتين يومياً.

وكبديل، يمكن أيضاً شرب خل التفاح حيث يتم إضافة ملعقتي طعام من خل التفاح إلى كوب ماء وشربه بمعدل مرتين يوميا،ً للاستفادة أيضاً من المعادن، التي يحتوي عليها، مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم.