دراسة بريطانية: المشي 5 دقائق كل ساعة عمل يقي من المخاطر

تواصل – وكالات:

أكد باحث بمعهد جونسون آند جونسون البريطاني، أن خمس دقائق فقط سيراً على الأقدام قد تبعد المخاطر عن الإنسان، لا سيما وأن البعض يقضي ساعات طوال جالساً على مكتبه في العمل بشكل يومي، مما يؤدي إلى إرهاقه وقد ويضر بصحته.

يقول جاك غروبل مؤلف الدراسة والمؤسس المساعد بالمعهد، ‘‘إن أخذ راحة قصيرة متكررة من العمل للوقوف والتحرك تحمل فوائد كبيرة للحفاظ على مزاجك وطاقتك‘‘،

وأضاف، بأنه على الرغم من أن الدراسة كانت قصيرة المدى ومحدودة لاعتمادها على تصورات المتطوع واستجابته للتجربة، إلا أنه من الواضح أن النتائج تؤكد أن الحركة تساعد في تحسين الأوضاع في كل الأحوال، لذلك فإن تخصيص خمس دقائق للقيام بمجهود بدني كل ساعة يعد من الأعمال المفيدة للصحة والتي تؤثر بشكل إيجابي على الطاقة والإنتاجية.

وحددت الدراسة، موظفي المكاتب على أنهم أكثر الفئات المهنية عرضة للمشاكل الصحية الناجمة عن الجلوس الطويل من دون انقطاع، حيث أن نمط الحياة المستقر هذا يزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري والاكتئاب والسمنة ومخاطر صحية أخرى.

ووجدت الدراسة، أن تلك الأنشطة القصيرة تخفض من الشعور بالتعب وتأثر على الشهية، وتزيد في مستويات الطاقة طوال يوم العمل، إلا أنه لم تكن هناك فروق في درجات الاختبارات المعرفية سواء عند الجلوس طول اليوم أو المشي في أثناء اليوم.