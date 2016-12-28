الإطاحة بـ7 وافدين امتهنوا سرقة أجزاء السيارات بـ«الرياض» (صور)

تواصل – خالد العبدالله:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بعصابة من 7 وافدين امتهنوا سرقة أجزاء السيارات من أمام منازل أصحابها بالعاصمة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض: “أنه استمرار للجهود المبذولة لمكافحة جرائم سرقة السيارات والسرقة منها، فقد رصدت الأجهزة المختصة بشرطة المنطقة عدد من حوادث سرقة أجزاء من سيارات متوقفة أمام منازل أصحابها غرب العاصمة الرياض.

وأضاف أنه لأهمية تلك البلاغات فقد تم تكليف إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بوضع الخطط اللازمة لمكافحة تلك الجرائم وضبط مرتكبيها، وقد أسفرت الجهود المبذولة بفضل من الله تعالى عن تحديد هوية الجناة وهم كل من: “زين محمد غلام، محمد عنان غلام، محمد عرفان غلام، سلمان غلام (باكستانيي الجنسية )، فيصل إمام حسين أحمد، عبدالمنان أبرار، هارون مياه (بنجلاديشيي الجنسية )”.

وأكد الناطق الإعلامي لشرطة الرياض أن الأدلة والقرائن أثبتت وقوفهم خلف تلك الحوادث، إذ ضبط بحوزتهم الأجزاء المسروقة من السيارة الجينسس التي ظهرت في المقطع المتداول، وبسماع أقوالهم أقروا مبدئياً بسرقة أكثر من عشر سيارات أثناء وقوفها أمام منازل أصحابها في ساعات متأخرة من الليل، وقيام السابع باستقبال المسروقات وتصريفها من خلال محل قطع الغيار الذي يعمل به وتقاسم ثمنها موزعين الأدوار فيما بينهم.

وتابع أنه تم التحفظ على المتهمين جميعاً وإيقافهم بمركز الشرطة المختص، وتحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.