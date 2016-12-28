بنجلاديش ترحب برفع المملكة الحظر عن استقدام العمالة

تواصل ـ وكالات:

رحّبت رابطة وكالات التوظيف الدولية البنجالية (Baira) بقرار المملكة رفع الحظر المفروض على استقدام العمالة البنجالية من الذكور، وذلك بإلغاء شرط الالتزام بتخصيص نسبة 25% من التأشيرات للعاملات البنجاليات.

وذكرت صحيفة “ذا دايلي ستار” البنجالية، أمس الثلاثاء، أن رابطة وكالات التوظيف الدولية البنجالية (Baira) عبرت عن سعادتها بالقرار الذي أعلنت عنه سفارة المملكة في دكا والذي تضمن سحب الحظر الذي فرضته على إصدار تأشيرات عمل للعمال البنجاليين الذكور.

وأوضحت الصحيفة أن المملكة أعلنت عن فرض هذا الحظر عقب قيام وكالات التوظيف بالامتناع عن تخصيص نسبة الـ25%، المتفق عليها بين الجانبين السعودي والبنجالي، للعاملات البنجاليات.

ونقلت الصحيفة عن السكرتير العام الثاني لرابطة وكالات التوظيف شامين أحمد شوداري نومان قوله: “أصبح من الممكن الآن لوكالات التوظيف تقديم استمارات طلب تأشيرة عمل من المملكة للعمال البنجاليين الذكور والإناث، لم يعد هناك شروط”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الحظر الذي أعلنت عنه سفارة المملكة منذ شهر نوفمبر من العام الماضي انتهى عقب قيام المسؤولين السعوديين بسفارة المملكة في دكا بعقد عدة لقاءات مع مسؤولي الرابطة البنجالية في الفترة بين 15 ديسمبر و29 ديسمبر من العام الماضي.