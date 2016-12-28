تبوك.. إحباط محاولتين لتهريب 100 ألف حبة «كبتاجون» (صور)

تواصل – سعود الخالد:

تمكّن جمرك حالة عمّار بمنطقة تبوك، من إحباط محاولتين لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون المخدّرة، تبلغ 99,028 حبة، عُثر عليها مُخبأة داخل مركبتين قدِمتا للملكة عبر المنفذ.

وقال مدير عام جمرك حالة عمّار عبدالعزيز النعيمة: إنه تم إحباط هذه الكمية من خلال محاولتين لتهريبها، حيث قدِمت أولاً للجمرك مركبة خاصة, وعند إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على كمية حبوب “الكبتاجون” المخدرة بلغت (94,978) حبة, كانت مُخبأة بطريقة سرية داخل أكياس بلاستيكية ووضع بعضاً من قطع “الملوخية والمرامية” فوقها لغرض التمويه.

وأضاف أنه بالمحاولة الثانية تم ضبط (4,050) حبة, كانت مُخبأة مع سائق مركبة أسفل ملابسه الداخلية وتثبيتها بشريط لاصق على جسمه وارتداء مشد أسود اللون لإخفائها.

وأضاف النعيمة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مشيرا أنه يتبيّن بهذه المحاولات أنه رغم تعدد طُرق ووسائل التهريب التي ينتهجها المهربون في تهريب الممنوعات, إلا أن الجمارك السعودية تسعى دائماً لمنع دخول كل ما به ضرر على صحة وسلامة الفرد والمجتمع.