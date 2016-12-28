«Honor 6X» هاتف ذكي من «هواوي» بكاميرا مزدوجة وسعر منخفض

تواصل – وكالات:

كشفت شركة هواوي، عن هاتفها الذكي الجديد ‘‘Honor 6X‘‘ أحدث هواتف سلسلة ‘‘Honor‘‘ التي باتت إحدى العلامات المطلوبة في سوق الهواتف، بفضل تصميمها الأنيق ومواصفتها المعتدلة وأسعارها المعقولة.

ويأتي الهاتف بتصميم مشابه لهاتف ‘‘Mate 9‘‘ بإطار معدني وكاميرا خلفية مزدوجة بعدستين، ومستشعر لبصمة الأصابع في الجهة الخلفية، ومنفذ للسماعات 3.5mm ومنفذ microUSB، وبطارية تدوم ليومين من الاستخدام المعتدل.

يضم الهاتف شاشة بحجم 5.5 بوصة بدقة عرض 1080×1920 بكسل مع معالج ثماني النواة Kirin 655 و3GB أو 4GB من الذاكرة العشوائية و32GB أو 64GB من ذاكرة التخزين الداخلية مع منفذ للذاكرة الخارجية، وكاميرا خلفية بعدستين بدقة 12MP و2MP إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8MPP.

ويأتي الهاتف ببطارية بسعة 3340mAh ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 6.0 مارشميلو، مع وعد بالتحديث لنسخة 7.0 نوجا خلال الربع الثاني من هذا العام، ويصل الهاتف بخيارات ألوان تشمل الرمادي، الذهبي والفضي وسيتوفر في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول آسيا والشرق الأوسط هذا الشهر، بسعر يبدأ من 250 دولاراً (نحو 950 ريالاً سعودياً).