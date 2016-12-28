 أمين البرلمان السوري يكشف علاقة «الأسد» بـتفجيرات تركيا والأردن | صحيفة تواصل الالكترونية

أمين البرلمان السوري يكشف علاقة «الأسد» بـتفجيرات تركيا والأردن

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تواصل ـ وكالات:

كشف خالد العبود، أمين سر مجلس الشعب السوري، عن علاقة مخابرات بشار الأسد، بالعمليات الإرهابية التي تحدث في تركيا والأردن، مؤكداً أن الدولة السورية على اطلاع بجغرافيا الأردن وتركيا.

وقال العبود، في الفيديو الذي أعاد تداوله نشطاء مواقع التواصل، بعد التفجيرات الأخيرة التي هزت تركيا، ‘‘المخابرات السورية تخللت شبكات العناصر الإرهابية، وما يحدث في تركيا لا يستطيع أحد إيقافه إلا بالتعاون مع المخابرات السورية‘‘، متسائلاً، كل الفصائل الجهادية على أطراف دمشق، فلماذا لا تقع التفجيرات في دمشق؟

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