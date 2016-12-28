أهمّ الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

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يُقام، مساء اليوم، الأربعاء الموافق 6 ربيع الآخر 1438 هـ، عددٌ من المحاضرات الدينية، والأنشطة الدعوية، والدروس العلمية، في بعض مناطق المملكة المختلفة.

“لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة” درس في مكة

ينظم مركز الدعوة والإرشاد، بالتعاون مع جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة، مساء اليوم الأربعاء، الدرس الشهري بعنوان تدبر في ضوء تفسير العلامة السعدي، بعنوان “لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة”، يقدمه الدكتور ناصر بن سليمان العمر، ويأتي الدرس الذي سيقام بعد صلاة المغرب، ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي يقيمها الجامع خلال العام.

“دراسة السيرة النبوية قضايا وإشكالات” محاضرة بالمدينة المنورة

ينظم النادي الأدبي بالمدينة المنورة، مساء اليوم، محاضرة بعنوان “دراسة السيرة النبوية، قضايا وإشكالات” يقدمها الدكتور هاني فقيه، وتأتي المحاضرة ضمن البرامج والأنشطة الثقافية والتوعوية للنادي للعام الحالي.

“قال رب اشرح لي صدري” كلمة في الرياض

يقيم مركز الدعوة والإرشاد بالرياض، مساء اليوم، كلمة علمية بعنوان “قال رب أشرح لي صدري”، يقدمها الشيخ سعد بن عتيق العتيق، وذلك بعد صلاة العشاء بجامع أبي عبد الله اللحيدان، بحي غرناطة، وتأتي الكلمة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية لتعليم الناس بأمور دينهم ودنياهم.

“وقفات مع اسم الله العزيز” محاضرة في جدة

يُقيم مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة، مساء اليوم، محاضرة بعنوان: وقفات مع اسم الله “العزيز”، يُقدمها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغامدي، الداعية بمركز الدعوة والإرشاد بجدة، وذلك بجامع الحربي في حي العدل، وتأتي المحاضرة التي تقام عقب صلاة العشاء، ضمن نشاط مركز الدعوة بمحافظة جدة لتعليم الناس بأمور دينهم ودنياهم.

“السُنة سفينة النجاة من ركبها نجا” كلمة في جدة

تنظم إدارة جامع الرحمة بحي المروة في جدة، مساء اليوم، كلمة وعظية بعنوان “السُنة سفينة النجاة من ركبها نجا”، يقدمها الدكتور أحمد بن حمد جيلان، المستشار بوزارة الشؤون الإسلامية، وذلك ضمن برنامج “كيف نكون قدوة”، بعد صلاة العشاء بمقر الجامع في شارع الستين مقابل مستوصف السلام الطبي.

حفل ختام أنشطة تحفيظ القرآن بجامع المفلحون في جدة

يقيم جامع المفلحون في جدة، مساء اليوم الأربعاء، الحفل الختامي لأنشطة الفصل الدراسي الأول للعام 1437 – 1438هـ، بحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وتكريم الطلاب المتميزين في الحلقات القرآنية، وذلك بعد صلاة العشاء.

جمعية تحفيظ القرآن الكريم في بيش تكرم طلابها

تقيم الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بيش مساء اليوم، حفلاً تكريميًا لحفظة كتاب الله، بصالة الأمير محمد بن ناصر بالمركز الحضاري بطريق البحر، وأوضح مدير الجمعية عيسى عكفي، أن عدد حلقات تحفيظ القرآن الكريم بلغت ٥١ حلقة، يُدرِّس فيها 40 معلمًا ويدرسُ فيها أكثر من ٥٧ طالبًا، وبين أن عدد الحفاظ للقرآن كاملاً هذا العام بلغ 11 حافظاً، داعياً بهذه المناسبة لحضور حفل الجمعية.