تعرّف على 5 أعراض لـ«نقص الانتباه» لدى الأطفال

تواصل – وكالات:

تشكو بعض الأمهات من نقص التركيز وفرط النشاط لدى الأطفال، وهي أعراض تشير إلى اضطرابات صحة نفسية معقدة، والتي يمكن أن تؤثر على نجاح الطفل في المدرسة وعلاقاته بالبيئة المحيطة به.

وأحياناً قد يصاب الأطفال بهذا الاضطراب في متوسط عمر 7 سنوات، وقد رصد موقع Health Line أهم علامات هذا الاضطراب، وهي:

التركيز على الذات:

هناك علامة مشتركة لهذا الاضطراب، وهي عدم القدرة على التعرف على احتياجات الآخرين ورغباتهم، وعلى سبيل المثال قد يقاطع الطفل الآخرين عندما يتحدثون إليه وأيضاً قد يعانون من صعوبة انتظار دورهم لأنشطة الفصل الدراسي أو عند اللعب مع أطفال آخرين.

الاضطراب العاطفي:

الطفل المصاب بهذا الاضطراب قد يجد صعوبة في الحفاظ على السيطرة على عواطفهم، وأيضاً قد يكون لديهم نوبات من الغضب في أوقات غير مناسبة.

3.التململ:

الأطفال المصابون بهذا الاضطراب من الصعب أن يقفوا مكتوفي الأيدي، فغالباً ما يلف ويتحرك كثيراً أو يتشنج في الكرسي إذا أُجبر على الجلوس.

لا يكمل مهامه:

يظهر الطفل المصاب بالعديد من اهتمامه لأكثر من شيء مختلف، ولكن قد يكون لديه مشكلة في الانتهاء منها، على سبيل المثال قد يبدأ في عمل واجب منزلي ولا يكمله، وينتقل لآخر قبل الانتهاء من الذي بدأ فيه من قبل.

5.أحلام اليقظة:

هؤلاء الأطفال الذين يعانون من هذا الاضطراب ليس من الضروري أن يرفعوا من أصواتهم أو يتصرفون بهياج، ولكن الطفل في هذه الحالة يحدق في الفضاء يحلم أحلام اليقظة ويتجاهل ما يجري من حوله.

وينصح الخبراء الآباء والأمهات إذا وجدوا هذه الأعراض على طفلهم، الذهاب لمتخصص لبدء العلاج الخاص به في مرحلة مبكرة.