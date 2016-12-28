تدشين الموقع الرسمي لجمعية «كيان» الخيرية للأيتام

تواصل ـ الرياض:

بدأت، مساء أمس الثلاثاء، فعاليات اللقاء التعريفي الأول للجمعية الخيرية للأيتام “كيان” تحت شعار “نبني كيان اليتيم) برعاية وتشريف صاحبة السمو الملكي حرم أمير منطقة الرياض الأميره نورة بنت محمد آل سعود، والذي أقيم بمركز الملك سلمان الاجتماعي بالرياض.

ودشَنت الأميرة نوره بنت محمد راعية الحفل، الموقع الرسمي للجمعية وأطلقت أُولى تغريداته الافتتاحية لحسابه بتويتر.

وكرمت الأميرة نورة الداعمين لهذا اللقاء الأول وهم مركز الملك سلمان الاجتماعي وشركة كدسة.

ودعت في كلمتها بالتوفيق للجميع في خدمة هذه الفئة الغالية من الأيتام، وأن تكون هذه الجمعية نبراساً للخير والعطاء، وبادرت بمشاركة المجتمع لهذه الجمعية من خلال، “أصدقاء عضوية كيان”.

من جانبها أشادت رئيسة مجلس إدارة جمعية كيان سمها بنت سعيد الغامدي بجهود رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد في جعل البلاد نموذجا ناجحا ورائدا في العالم في كافة الأصعدة ، مشيرة إلى تحقيق رؤية الجمعية من خلال خدمة فئة الأيتام من ذوي الظروف الخاصة.

وأوضحت أن هذا اللقاء يتزامن مع احتفال المملكة بالذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين حفظة الله مقاليد الحكم.

وأشادت رئيسة الجمعية بكل الأدوار التي ساهمت ودعمت للارتقاء لوضع لبنات تأسيس الجمعية ومن محبين العمل الخيري الذين بذلوا الوقت والجهد والمال لدعم للجمعية.

وتحدثت الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل في كلمتها عن بداية الجمعية وبداية التسجيل لها كجمعية رسميه مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتحدثت عن هدف ورؤية ورسالة الجمعية المستقبلية وإنجازاتها.