بعد اعتقال 5 مشتبهين.. السلطات التركية تكشف هوية منفذ هجوم إسطنبول

تواصل – وكالات:

قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إن بلاده تعرفت على منفذ الهجوم على ملهى “رينا” الليلي في اسطنبول، والذي أسفر عن مقتل 39 شخصا وجرح العشرات.

ودون تقديم مزيد من التفاصيل، جاء تصريح أوغلو وسط الإعلان عن اعتقال 21 شخصا ضمن التحقيقات بينهم خمسة يعتقد أنهم على صلة بتنظيم داعش الذي كان قد تبنى العملية.

وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء، أن السلطات مازالت تطارد المسلح الذي يعتقد أنه مسؤول بشكل مباشر عن تنفيذ الهجوم.

وكانت الشرطة التركية قد نشرت الاثنين تسجيل فيديو لمن تعتقد أنه المسلح المسؤول عن تنفيذ الهجوم يظهر فيه وهو يلتقط الصور لنفسه قرب الملهى.