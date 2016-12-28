موجز الصباح| وفاة 3 إماراتيين في حادث بالأحساء.. ورصد 150 موقعاً لتزوير الإجازات المرضية

تواصل- الرياض:

«الأرصاد»: استمرار انخفاض الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة مصحوب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وسماء صحو إلى غائمة جزئيًا على شمال المملكة، فيما يتوقع تكون الضباب ليلاً وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

«المسند» يتوقع: الأرض في أقرب نقطة للشمس عصر اليوم

توقع المختص في الطقس، وأستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبد الله المسند ـ بمشيئة الله ـ، أن تكون الأرض في أقرب نقطة لها إلى الشمس عصر اليوم “147100993كم”.

«الشورى» يناقش رسوم التأشيرات وتعرفة الطيران الأسبوع المقبل

قالت مصادر بمجلس الشورى، إن اللجنة الصحية بالمجلس وافقت على مقترح تعديل الفقرة “أ” من المادة 15 من النظام الصحي، التي نصت على استقلال المجلس الصحي، وذلك بتعيين رئيس له بمرتبة وزير بدلاً عن وزير الصحة ليمارس أدواره الرقابية بفاعلية.

من ناحية أخرى، سيناقش المجلس الأسبوع المقبل، رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة، وتعديل المادة الخامسة من نظام تعريفة الطيران المدني، وإجراء تعديلات على نظام المرور ورسوم الخدمات البلدية، وذلك بعد أن صدرت المراسيم الملكية بالمصادقة على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذه المبادرات.

«الصحة»: رصد 150 موقعاً لبيع وتزوير الإجازات المرضية

ذكرت وزارة الصحة، أنها رصدت 150 موقعاً وحساباً على الإنترنت، لبيع وتزوير الإجازات المرضية، تم الرفع بهم إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفاة 3 إماراتيين وإصابة آخر في حادث تصادم مروع بالأحساء

توفي ثلاثة إماراتيين وأصيب آخر، نتيجة تعرض مركبتهم من نوع “لاندكروزر” لاصطدام مروع بشاحنة على طريق العقير – الجشة في محافظة الأحساء.

تعويض «قضاة الاستئناف» عن الإجازات السابقة

كشفت مصادر حكومية عن حق رؤساء محاكم الاستئناف وقضاة الاستئناف في التعويض الكامل عن الإجازات السابقة التي كانت قبل بداية العام الهجري الجاري، والسماح لهم بالاختيار بين التعويض عند نهاية الخدمة أو الاستمتاع برصيد الإجازة المتراكم.

«الخدمة المدنية»: الجهات الحكومية لا تملك قرار فصل الموظف

أكّدت وزارة الخدمة المدنية، أن قرار فصل الموظف الحكومي ليس سهلاً، كما أكّدت أنّ الجهات الحكومية لا تمتلك سُلطة الفصل.

«الإعلام» تحذّر من إطلاق لقب «شيخ» على غير المعتمدين

شددت وزارة الثقافة والإعلام من تحذيرها بإطلاق لقب «الشيخ» على من لا يستحقه، وأكدت في تعميم لوسائل الإعلام على عدم إطلاق لقب «شيخ» إلا على مشايخ القبائل المعتمدين من الجهات المختصة، أو مشايخ الدين سواء في الأخبار أو التقارير أو الإعلانات.