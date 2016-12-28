إتلاف لحوم وخضراوات فاسدة بسوق «النكاسة» في مكة (صور)

تواصل – فريق التحرير – مكة المكرمة:

نفّذت بلدية المسفلة في مكة المكرمة، حملة مداهمة بمشاركة الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية، على سوق “النكاسة” الشعبي، أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم والأسماك والمواد الغذائية الفاسدة.

وأعلن رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس مصطفى عيد، تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع المواقع والأسواق الشعبية التي تمارس البيع العشوائي، والقيام بالجولات الميدانية على المواقع التي تكثر فيها المخالفات والعشوائيات.

وأكّد عيد، أن اللجنة تُراقب أوضاع سوق النكاسة أولاً بأول كونه أحد أكبر الأسواق التي يكثر فيها تواجد الجاليات، وذلك بهدف القضاء على مثل هذه المخالفات.

من جهته، ذكر رئيس قسم الأسواق ببلدية المسفلة الفرعية أحمد الصاعدي، أن البلدية قامت بتجهيز فرق اللجنة وتزويدها بعدد من العمال والمراقبين والسيارات.

وقال الصاعدي: إنّهم أتلفوا أكثر من 20 طناً من اللحوم والأسماك والخضراوات والفواكه الفاسدة، والتي بلغت حمولة 10 قلابات كبيرة، وذلك وفقاً للطرق المتبعة، مؤكداً استمرار الحملات على جميع الأسواق العشوائية حتى يتم القضاء على هذه الظواهر السلبية نهائياً.