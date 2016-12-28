«سامسونج» تطرح «ثلاجة» تتحدث مع مالكها.. ماذا تقول له!

تواصل – وكالات:

تتنافس شركات صناعة الأجهزة المنزلية في تطوير منتجاتها لجذب العملاء، وكان آخر تلك التطورات هو طرح ثلاجة يمكنها أن تتحدث مع مالكها.

وكشفت شركة سامسونج عملاق صناعة الأجهزة الإلكترونية عن ثلاجة متصلة بشبكة الإنترنت يمكنها التحدث مع مالكها، حيث تستطيع الثلاجة إبلاغ مالكها بالأغراض التي يتعين إضافتها على قائمة التسوق أو طلب أحد المنتجات غير المتوفرة لدى مالك الثلاجة.

وعرضت الشركة الكورية الجنوبية، أمس الثلاثاء، قبل انطلاق معرض “سي إي اس” للتكنولوجيا في مدينة لاس فيغاس الأمريكية نماذج جديدة لشاشات ذات حساسية لمس كبيرة تستطيع -على سبيل المثال- عرض محتوى الثلاجة من خلال كاميرا.

وتسمح شاشات العرض الخاصة بالثلاجة للعائلات بإدارة قائمة مناسبات مشتركة أو تبادل الأخبار فيما بينهم.

وتربط شركة سامسونغ أجهزة منزلية أخرى بالإنترنت مثل الأفران والمواقد التي يمكن التحكم فيها من خلال الهواتف الذكية.