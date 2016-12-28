 «سامسونج» تطرح «ثلاجة» تتحدث مع مالكها.. ماذا تقول له! | صحيفة تواصل الالكترونية

«سامسونج» تطرح «ثلاجة» تتحدث مع مالكها.. ماذا تقول له!

0
«سامسونج» تطرح «ثلاجة» تتحدث مع مالكها.. ماذا تقول له!

تواصل – وكالات:

تتنافس شركات صناعة الأجهزة المنزلية في تطوير منتجاتها لجذب العملاء، وكان آخر تلك التطورات هو طرح ثلاجة يمكنها أن تتحدث مع مالكها.

وكشفت شركة سامسونج عملاق صناعة الأجهزة الإلكترونية عن ثلاجة متصلة بشبكة الإنترنت يمكنها التحدث مع مالكها، حيث تستطيع الثلاجة إبلاغ مالكها بالأغراض التي يتعين إضافتها على قائمة التسوق أو طلب أحد المنتجات غير المتوفرة لدى مالك الثلاجة.

وعرضت الشركة الكورية الجنوبية، أمس الثلاثاء، قبل انطلاق معرض “سي إي اس” للتكنولوجيا في مدينة لاس فيغاس الأمريكية نماذج جديدة لشاشات ذات حساسية لمس كبيرة تستطيع -على سبيل المثال- عرض محتوى الثلاجة من خلال كاميرا.

وتسمح شاشات العرض الخاصة بالثلاجة للعائلات بإدارة قائمة مناسبات مشتركة أو تبادل الأخبار فيما بينهم.

وتربط شركة سامسونغ أجهزة منزلية أخرى بالإنترنت مثل الأفران والمواقد التي يمكن التحكم فيها من خلال الهواتف الذكية.

شاهد ايضا

«سامسونج» تُطلق هاتفين جديدين الشهر المقبل

«سامسونج» تُطلق هاتفين جديدين الشهر المقبل

بعد حرائق «Note 7 ».. «سامسونج» تكشف عن مواصفات إصدارها الجديد

بعد حرائق «Note 7 ».. «سامسونج» تكشف عن مواصفات إصدارها الجديد

«Dev» ملتقى للمطورين لمناقشة وتبادل الأفكار عبر الإنترنت

«Dev» ملتقى للمطورين لمناقشة وتبادل الأفكار عبر الإنترنت

3 نصائح لتجنب مشاهدة المحتوى المسيء على «يوتيوب»

3 نصائح لتجنب مشاهدة المحتوى المسيء على «يوتيوب»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>