 ربط كهرباء المملكة مع آسيا وأوروبا | صحيفة تواصل الالكترونية

ربط كهرباء المملكة مع آسيا وأوروبا

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ربط كهرباء المملكة مع آسيا وأوروبا

تواصل ـ الرياض:

كشفت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، عن خططها لجعل المملكة مركزاً إقليمياً للربط الكهربائي بين قارتي آسيا وأوروبا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس ليث البسام: إنه بعد اكتمال منظومة الربط الكهربائي الخليجي، تسعى المملكة للربط بين القارتين لما تتميز به شبكتها من مكانة استراتيجية، فضلاً عن قوة البنية التحتية لها.

وأوضح البسام أن الشبكة الكهربائية تغطي نحو 99% من أنحاء المملكة، وتخدم المشتركين في أكثر من 13 ألف مدينة وقرية وهجرة، وفقاً لـ”عكاظ”.

ولفت البسام إلى أن الشركة تتجه لاستخدام الشبكات الكهربائية الذكية، والاعتماد عليها في إدارة منظومة نقل الكهرباء في المملكة، مما يجعلها الأكثر تطوراً بالمنطقة.

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