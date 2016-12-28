باحثون: تراجع حاسة الشّم بداية الإصابة بـ«الزهايمر»

تواصل ـ وكالات:

أجمع باحثون في جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، على أنَّ تراجع حاسّة الشمّ بقوة يشكّل أولى مراحل الإصابة بمرض الزهايمر.

وأكّدت دراسة الباحثين أنّ اختباراً بسيطاً للشمّ يساعد أطباء الأعصاب على التشخيص، باعتبار أنَّ فقدان حاسّة الشمّ مفيد في تحديد ما إذا كان المريض يعاني من ضعف الإدراك المتوسط، والذي قد يتطوّر إلى الإصابة بمرض الزهايمر لاحقاً.

واستخدم العلماء لعبة تجارية تتعلّق بتحديد نحو 16 رائحة مختلفة من الروائح الأكثر شيوعاً، حيث اقترحوا اللعبة على 728 شخصاً مُسنًّا خضعوا للتشخيص.

واكتشف العلماء لدى مقارنة الاختبارات أن 87% من الذين يعانون من إعاقة إدراكية متوسّطة كانوا يعانون من تراجع في حاسّة الشمّ لديهم.

وقال الباحثون: “نأمل حالياً أن ننجح في إجراء اختبار مُدّته أقصر؛ لكي نشجّع أطباء الأعصاب على اعتماد هذا النوع من الفحص السريريّ”.