 «الأرصاد»: استمرار انخفاض الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

«الأرصاد»: استمرار انخفاض الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة

0
«الأرصاد»: استمرار انخفاض الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة

 

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة مصحوب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وسماء صحو إلى غائمة جزئيًا على شمال المملكة، فيما يتوقع تكون الضباب ليلاً وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

شاهد ايضا

بعد اعتقال 5 مشتبهين.. السلطات التركية تكشف هوية منفذ هجوم إسطنبول

بعد اعتقال 5 مشتبهين.. السلطات التركية تكشف هوية منفذ هجوم إسطنبول

«التعليم» تمنح قائد المدرسة صلاحية الاطلاع على أسئلة الاختبارات بشروط

«التعليم» تمنح قائد المدرسة صلاحية الاطلاع على أسئلة الاختبارات بشروط

موجز الصباح| وفاة 3 إماراتيين في حادث بالأحساء.. ورصد 150 موقعاً لتزوير الإجازات المرضية

موجز الصباح| وفاة 3 إماراتيين في حادث بالأحساء.. ورصد 150 موقعاً لتزوير الإجازات المرضية

«التعليم» توضح آلية تحديث بيانات شاغلي الوظائف

«التعليم» توضح آلية تحديث بيانات شاغلي الوظائف

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>