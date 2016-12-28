 علماء يكتشفون عضواً جديداً في جسم الإنسان (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

علماء يكتشفون عضواً جديداً في جسم الإنسان (صور)

0
علماء يكتشفون عضواً جديداً في جسم الإنسان (صور)

تواصل – وكالات:

أعلنت مجلة “ذي لانسيت” الطبية المتخصّصة في الجهاز الهضمي والكبد، أنّ علماء اكتشفوا عضواً جديداً في الجهاز الهضمي لجسم الإنسان، يسمى “مساريق”.

ويتكوّن مساريق من غشاء يربط بين الأمعاء في البطن، وكان يعتقد في الماضي أنها تتكوّن من أجزاء منفصلة التكوين، لكنّ الباحثين وجدوا أنها عبارة عن عضو متصل، مما حذا بالعلماء على تصنيفها في مراجعة.

وقال الباحث في مستشفى جامعة لايمريك في إيرلندا، كالفين كوفاي، ومُكتشف العضو الجديد: “في الورقة البحثية التي تمّت مراجعتها وتقييمها علمياً، نتحدث عن عضو في الجسم لم يكن معروفاً حتى اليوم”.

ويتوقع أن يؤدي اكتشاف العضو الجديد، والذي لم تٌعرف بعد وظيفته إلى اكتشافات أخرى بشأن تأثير ذلك على أمراض الجهاز الهضمي.

 

1-906040 1-906038

شاهد ايضا

باحثون: تراجع حاسة الشّم بداية الإصابة بـ«الزهايمر»

باحثون: تراجع حاسة الشّم بداية الإصابة بـ«الزهايمر»

تحذير.. تكرار استخدام «زيت القلي» يدمر مناعة الأطفال

تحذير.. تكرار استخدام «زيت القلي» يدمر مناعة الأطفال

للوقاية من السرطان.. أكْثِر من شرب الماء وتناول السلطة والفواكه

للوقاية من السرطان.. أكْثِر من شرب الماء وتناول السلطة والفواكه

دراسة حديثة: «الرمان» يخفِّض ضغط الدم بفاعلية

دراسة حديثة: «الرمان» يخفِّض ضغط الدم بفاعلية

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>