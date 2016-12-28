 أحلام اليقظة المفرطة تُهدّد العلاقات الحقيقية والوظيفة | صحيفة تواصل الالكترونية

أحلام اليقظة المفرطة تُهدّد العلاقات الحقيقية والوظيفة

0
أحلام اليقظة المفرطة تُهدّد العلاقات الحقيقية والوظيفة

تواصل – وكالات:

نشرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، تقريراً مفاده أنّ أحلام اليقظة المفرطة، تُشتت انتباه الأشخاص بشكل كبير، وتجعلهم يعانون في إقامة علاقات حقيقية أو التمسك بوظيفة.

وقال بعض من يعاني من ذلك: إن الأمر مؤلماً عندما يتخيلون أموراً عن أشخاص يعرفونهم، ويبنون علاقات وعالماً جديداً، ثم يتفاجئون بتعامل مختلف عندما يرونهم في العالم الحقيقي.

وأضافوا: أنه في العادة عندما يحلم الناس أثناء اليقظة، يكون حلمهم بفكرة متخيلة عن أمر رائع يحدث لهم أو أمر عظيم يقومون به، غير أن في أحلام اليقظة المفرطة عادة ما يبنون عوالم متخيلة تكون معقّدة جداً.

وذكر الأطباء أنّ الحالم لا يؤمن فعلاً بأحلامه، لكنه يتعلّق بها، ويوجد مجتمع نشيط على الإنترنت للحالمين بشكل مفرط، يقولون: إنه قد ساعدهم ليكونوا منفتحين بشأن أحلام اليقظة الخاصة بهم.

شاهد ايضا

بورشة تطرح رائعتها الجديدة «باناميرا Executive » بلمسات فاخرة (صور)

بورشة تطرح رائعتها الجديدة «باناميرا Executive » بلمسات فاخرة (صور)

الأرض في أقرب نقطة لها من الشمس اليوم

الأرض في أقرب نقطة لها من الشمس اليوم

آفة زراعية خطيرة تهدد بانقراض فاكهة «الموز»

آفة زراعية خطيرة تهدد بانقراض فاكهة «الموز»

مليونير أمريكي: امتلاك منزل في بداية الحياة «طريق لتحقيق الثروة»

مليونير أمريكي: امتلاك منزل في بداية الحياة «طريق لتحقيق الثروة»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>