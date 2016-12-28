أحلام اليقظة المفرطة تُهدّد العلاقات الحقيقية والوظيفة

تواصل – وكالات:

نشرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، تقريراً مفاده أنّ أحلام اليقظة المفرطة، تُشتت انتباه الأشخاص بشكل كبير، وتجعلهم يعانون في إقامة علاقات حقيقية أو التمسك بوظيفة.

وقال بعض من يعاني من ذلك: إن الأمر مؤلماً عندما يتخيلون أموراً عن أشخاص يعرفونهم، ويبنون علاقات وعالماً جديداً، ثم يتفاجئون بتعامل مختلف عندما يرونهم في العالم الحقيقي.

وأضافوا: أنه في العادة عندما يحلم الناس أثناء اليقظة، يكون حلمهم بفكرة متخيلة عن أمر رائع يحدث لهم أو أمر عظيم يقومون به، غير أن في أحلام اليقظة المفرطة عادة ما يبنون عوالم متخيلة تكون معقّدة جداً.

وذكر الأطباء أنّ الحالم لا يؤمن فعلاً بأحلامه، لكنه يتعلّق بها، ويوجد مجتمع نشيط على الإنترنت للحالمين بشكل مفرط، يقولون: إنه قد ساعدهم ليكونوا منفتحين بشأن أحلام اليقظة الخاصة بهم.