مقتل 10 من كِبار قادة «الحرس الثوري» الإيراني في سوريا

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قُتل 10 من كبار المستشارين العسكريين للحرس الثوري الإيراني في معارك سوريا خلال الـ 3 سنوات الماضية.

وهُم “عبدالله إسكندري المدير العام السابق لـ “مؤسسة الشهيد” في محافظة فارس، محمد علي الله دادي قائد “فيلق الغدير” في محافظة يزد، هادي كجباف معاون قائد “كتيبة مالك الأشتر” في مدينة الأهواز”، بحسب “الحياة”.

وضمّت حصيلة قتلى كبار مستشاري الحرس الثوري “فرشاد حسوني زاده قائد “فرقة الصابرين”، حميد مختار بند مسؤول “فرقة الحجة” في مدينة الأهواز، حسين همداني قائد “فيلق محمد رسول الله” الخاص في طهران، سعيد سياح طاهري، حسن علي شمس آبادي، غلام رضا سمايي مسؤول العمليات في مقر “ثامن الأئمة”، غلام علي قلي زادة”.