 وفاة معتمر إندونيسي أثناء سجوده في صلاة التهجد بالحرم النبوي | صحيفة تواصل الالكترونية

وفاة معتمر إندونيسي أثناء سجوده في صلاة التهجد بالحرم النبوي

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وفاة معتمر إندونيسي أثناء سجوده في صلاة التهجد بالحرم النبوي

تواصل – عبدالرحمن المغيرة:

انتقل إلى رحمة الله زائر إندونيسي  – 63 عاماً – أثناء سجوده في صلاة التهجد بالروضة الشريفة في المسجد النبوي، وذلك فجر يوم الأحد الماضي.

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها “تواصل” من مدير الحملة عفيف الدين رحالي أمين، فإن المعتمر قدم إلى المملكة يوم الخميس الماضي، راغباً في زيارة الحرمين الشريفين وأداء العمرة للمرة الأولى في حياته، وكان مقرراً أن يذهب إلى مكة يوم الثلاثاء.

وأضاف رحالي: طوال اليومين اللذين تواجد خلالهما بالقرب من مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان حريصًا على أن يبادر بالذهاب للصلوات، وأن يكون أول من يصل إلى المسجد النبوي بشهادة رفقائه الذين جاءوا معه على متن حملة رابطة الهيئات الدعوية والتعليمية الإسلامية الإندونيسية (PULDAPII).

وتابع: في يوم الأحد وعند الساعة 3:30 فجرًا وأثناء أدائه صلاة التهجد فارقت روحه الحياة أثناء سجوده، ليتم نقله إلى مستشفى الميقات الذي أكد وفاته طبيعيًا، وتم تشييع جثمانه بالمدينة ظهر الأحد الماضي.

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